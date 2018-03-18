تعرف على قائمة ريال مدريد استعداداً لمواجهة جيرونا في الدوري الإسباني

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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مارس الحالي عن قائمة فريقه، والذي يستعد لمواجهة ضيفه فريق جيرونا في مساء اليوم على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد في مسابقة الدوري الإسباني.

وتكونت قائمة الفريق الملكي على النحو التالي:

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حراسة المرمى: كيلور نافاس / كاسيا

خط الدفاع: داني كارفاخال / فاييخو / رافاييل فاران / ناتشو فيرنانديز / مارسيلو / تيو هيرنانديز

خط الوسط: توني كروس / لوكا مودريتش / كارلوس كاسيميرو / ماركو أسينسيو / إيسكو / ماتيو كوفاسيتش / لوكاس فاسكيز / جاريث بيل

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / كريم بنزيمة

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