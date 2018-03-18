الخطيب يُدافع عن تركي آل شيخ بعد هجوم مرتضى منصور عليه

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دافع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مارس الحالي عن تركي آل شيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي ورئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، وذلك بعد الهجوم الحاد عليه من طرف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

فعلى هامش الاحتفالية التي نظمها النادي الأهلي اليوم الأحد في المقر الرئيسي للنادي بالجزيرة، أكد الكابتن محمود الخطيب أن تركي آل شيخ يُعتبر من أكثر العاشقين لمصر والنادي الأهلي تحديداً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه ساهم في تقديم دعم كبير للغاية للنادي الأهلي من الناحية المادية على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

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