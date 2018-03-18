إشبيلية يتعرض لخسارة مفاجئة أمام مضيفه ليغانيس

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تعرض فريق إشبيلية إلى خسارة مفاجئة للغاية خارج أرضه على يد مضيفه فريق ليغانيس بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مارس الحالي في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ليغانيس في المباراة كلاً من بوستنزا في الدقيقة الحادية والأربعين إضافة إلى خافيير إراسو في الدقيقة التاسعة والستين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق إشبيلية المكسيكي ميغيل لايون في الدقيقة التسعين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق ليغانيس رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما استقر رصيد فريق إشبيلية عند 45 نقطة في المركز الخامس في الترتيب.

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