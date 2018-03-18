صحيفة عالمية تُحذر جوارديولا قبل مواجهة صلاح في دوري أبطال أوروبا

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قامت إحدى الصحف العالمية اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مارس الحالي بتحذير الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك قبل المواجهة التي سوف تجمع فريقه في شهر إبريل المقبل أمام فريق ليفربول الإنجليزي والذي يلعب في صفوفه الفرعون المصري المتألق محمد صلاح.

حيث قامت صحيفة “أس” الإسبانية بكتابة مقال عن هذه المواجهة المرتقبة تحت عنوان “صلاح يُحذر جوارديولا، المصري يدمر واتفورد برباعية تاريخية وأرسل رسالة إلى مانشستر سيتي قبل دوري الأبطال”.

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ومن المقرر أن يواجه فريق ليفربول نظيره فريق مانشستر سيتي ذهاباً وإياباً في مطلع شهر إبريل المقبل، وذلك في إطار الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، علماً بأن مباراة الذهاب سوف تكون على ملعب أنفيلد رو، فيما ستكون مباراة الإياب على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر.

كما تحدثت الصحيفة أيضاً عن صراع الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية في الموسم الحالي 2017 / 2018 م، حيث أشارت الصحيفة إلى أن الفرعون المصري محمد صلاح بات يسبق الجميع وعلى رأسهم البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي بأربعة أهداف.

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