إنتر يستعيد ثقة جماهيره بعد فوزه الكاسح على سامبدوريا بخماسية

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حقق فريق إنتر فوزاً كاسحاً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق سامبدوريا بخمسة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مارس الحالي على ملعب لويجي فيراريس في مدينة جنوى.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق إنتر في المباراة كلاً من الكرواتي إيفان بيريسيتش في الدقيقة السادسة والعشرين، إضافة إلى الأرجنتيني ماورو إيكاردي في الدقيقة الثلاثين من ركلة جزاء والدقيقة الحادية والثلاثين، وأيضاً الدقيقة الرابعة والأربعين والدقيقة الحادية والخمسين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق إنتر رصيده إلى 55 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما استقر رصيد فريق سامبدوريا عند 44 نقطة في المركز السابع في الترتيب.

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