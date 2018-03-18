باريس سان جيرمان يعود بفوز صعب من نيس معززاً صدارته لترتيب الدوري الفرنسي

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حقق فريق باريس سان جيرمان فوزاً صعباً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق نيس بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مارس الحالي على ملعب أليانز ريفييرا في جنوب فرنسا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق باريس سان جيرمان في المباراة كلاً من الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في الدقيقة الحادية والعشرين، إضافة إلى البرازيلي داني ألفيس في الدقيقة الثانية والثمانين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق نيس آلان سانت ماكسيمين في الدقيقة السابعة عشر.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الثلاثون من مسابقة الدوري الفرنسي 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق باريس سان جيرمان رصيده إلى 83 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما استقر رصيد فريق نيس عند 42 نقطة في المركز الثامن في الترتيب.

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