صدمة كبيرة في الأهلي بسبب استقالة مسؤول مهم من النادي

منذ 16 دقيقة أخبار الرياضة
صدمة كبيرة في الأهلي بسبب استقالة مسؤول مهم من النادي
مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب

تعيش جماهير النادي الأهلي منذ يوم يوم السبت الماضي على وقع صدمة كبيرة للغاية، وذلك بعدما تقدم أحد المسؤولين الكبار في النادي الأهلي بتقديم إستقالته من النادي دون الإفصاح عن السبب الحقيقي وراء تقديم هذه الاستقالة.

حيث قام المهندس نادر خليل مدير إدارة التسويق بالنادي الأهلي بتقديم استقالته من النادي الأهلي بعدما قضى داخل جدران القلعة الحمراء ثلاثة سنوات ونصف قدم فيها الكثير من الأفكار الرائدة للنادي الأهلي في مجال التسويق.

ولم يقم المهندس نادر خليل حتى هذه اللحظة بالإفصاح عن السبب الرئيسي وراء تقديم هذه الاستقالة المفاجئة للغاية لجميع جماهير النادي الأهلي، علماً بأن نادر خليل كان أحد الأسباب الرئيسية في تطوير عقد الرعاية الحالي للنادي الأهلي والذي أدخل على النادي أكبر عائد مادي في التاريخ.