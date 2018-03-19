موعد قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2018

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تترقب جماهير كرة القدم الإفريقية موعد قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018، وذلك بعدما اكتمل في يوم أمس الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مارس الحالي عقد المتأهلين إلى دور المجموعات.

وستُقام قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا في يوم الأربعاء القادم الموافق لليوم الحادي والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة، علماً بأن فعاليات القرعة سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، على أن تكون القناة الناقلة هي قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة.

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الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018

الأهلي المصري / الوداد البيضاوي المغربي / مولودية الجزائر الجزائري / مازيمبي الكونغولي / كمبالا سيتي الأوغندي / امبايان سوالوز من سوازيلاند / تاون شيب رولز من بوتسوانا / بريميرو دي أوجستو الأنجولي / حوريا كوناكري الغيني / وفاق سطيف الجزائري / صن داونز الجنوب أفريقي / زيسكو يونايتد الزامبي / الترجي الرياضي التونسي / الدفاع الحسني الجديدي المغربي / النجم الساحلي التونسي / توجور بور من توغو

التصنيف الأول والثاني في قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018

التصنيف الأول: الأهلي / مازيمبي / النجم الساحلي / الوداد البيضاوي

التصنيف الثاني: الترجي الرياضي / زيسكو يونايتد / وفاق سطيف / صن داونز

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