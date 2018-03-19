موعد مباريات الدوري المصري اليوم الاثنين 19/3/2018 والقنوات الناقلة لها

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يشهد اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع عشر من شهر مارس الحالي إقامة بعض مباريات الأسبوع الثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد هذه المباريات، علماً بأن جميع هذه المباريات سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية، وهي قناة النيل للرياضة إضافة إلى كلاً من قناة دي إم سي سبورت وأيضاً قناة أون سبورت.

موعد مباراة الرجاء وطلائع الجيش

ستُقام مباراة الرجاء وطلائع الجيش اليوم الإثنين على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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ومن المقرر أن يقوم الحكم محمد فاروق بإدارة هذه المباراة، على أن يتكون طاقمه المعاون من خالد رمضان وأحمد بكر كحكم راية وفتحي خليفة كحكم رابع، إضافة إلى محمد سيد بكر وجلال أحمد كحكم خامس.

موعد مباراة الأسيوطي وسموحة

ستُقام مباراة الأسيوطي سبورت وسموحة اليوم الإثنين على ملعب الأسيوطي في محافظة بني سويف، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يقوم الحكم طارق مجدي بإدارة هذه المباراة، على أن يتكون طاقمه المعاون من سعد سيد ومحمد خلف كحكم راية وعدنان محمود كحكم رابع، إضافة إلى عمرو عايد وأحمد العباسي كحكم خامس.

موعد مباراة المقاولون ووادي دجلة

ستُقام مباراة المقاولون العرب ووادي دجلة في مساء اليوم الإثنين على ملعب عثمان أحمد عثمان في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يقوم الحكم أمين عمر بإدارة هذه المباراة، على أن يتكون طاقمه المعاون من وائل شعبان ومحمد فاروق كحكم راية ومجدي خاطر كحكم رابع، إضافة إلى مبروك نبيل ومحمد عبد الحافظ كحكم خامس.

موعد مباراة النصر ومصر المقاصة

ستُقام مباراة النصر ومصر المقاصة في مساء اليوم الإثنين على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يقوم الحكم وليد عبد العزيز بإدارة هذه المباراة، على أن يتكون طاقمه المعاون من أحمد ساهر ونور سعيد كحكم راية وعمرو عبد العاطي كحكم رابع، إضافة إلى نادر قمر الدولة ووائل فرحان كحكم خامس.

موعد مباراة الاتحاد وبتروجيت

ستُقام مباراة الاتحاد السكندري وبتروجيت في مساء اليوم الإثنين على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يقوم الحكم محمود عاشور بإدارة هذه المباراة، على أن يتكون طاقمه المعاون من رجب محمد ومحمود رضا كحكم راية وحسين إسماعيل كحكم رابع، إضافة إلى بدوي حميدة وأحمد حمدي كحكم خامس.

موعد مباراة الإنتاج وإنبي

ستُقام مباراة الإنتاج الحربي وإنبي في مساء اليوم الإثنين على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يقوم الحكم سعيد حمزة بإدارة هذه المباراة، على أن يتكون طاقمه المعاون من وائل مصطفى وهشام إبراهيم كحكم راية وعماد عطا كحكم رابع، إضافة إلى محمد صابر ومحمد عباس قابيل كحكم خامس.

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