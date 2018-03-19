الزمالك يقترب من التعاقد مع لاعب طنطا بعد نهاية الموسم الحالي

منذ 1 ساعة أخبار الرياضة
الزمالك يقترب من التعاقد مع لاعب طنطا بعد نهاية الموسم الحالي
نادي الزمالك

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأحد الموافق لليوم التاسع عشر من شهر مارس الحالي أن نادي الزمالك بات على مشارف التعاقد بشكل رسمي مع لاعب من صفوف نادي طنطا، وذلك في أولى صفقات الفارس الأبيض في الميركاتو الصيفي المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد توصل إلى إتفاق مبدئي مع اللاعب أحمد خالد ظهير أيسر فريق طنطا، وذلك من أجل التعاقد معه رسمياً خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، على أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل مؤكد عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

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