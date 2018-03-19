وزير الشباب والرياضة يسخر من إقصاء الزمالك من كأس الاتحاد الإفريقي

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قام المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بالسخرية في مساء يوم أمس الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مارس الحالي، وذلك بعدما تم إقصاء فريق الزمالك من الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي 2018 م.

حيث علق أولاً ماجد سامي رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، وقال: “اللي ضيع ضربة الجزاء إسمه محمود عبد العزيز مش خالد عبد العزيز”.

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ومن ثم قام بعدها المهندس خالد عبد العزيز بالرد عليه قائلاً: “على فكرة يا ماجد أنا إسمي بالكامل خالد محمود عبد العزيز”.

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