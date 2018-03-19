مفاجأة مدوية من إدارة الزمالك بخصوص النجم عبد الله السعيد

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من نادي الزمالك اليوم الأثنين الموافق لليوم التاسع عشر من شهر مارس الحالي عن خطوة مفاجئة للغاية قام بها مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور في الساعات القليلة الماضية، وذلك بخصوص النجم عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

حيث أشارت المصادر إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد عاد من جديد لكي يدخل في مفاوضات جادة وجديدة مع النجم عبد الله السعيد، وذلك من أجل التأكيد له على حاجة نادي الزمالك إلى خدماته انطلاقاً من الموسم المقبل.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن مجلس إدارة نادي الزمالك أكد للنجم عبد الله السعيد أن الجميع داخل نادي الزمالك يُدرك جيداً الإمكانيات الفنية العالية التي يمتلكها، وهو ما يجعل الجميع يرغب في ضمه في الصيف المقبل بشكل رسمي.

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