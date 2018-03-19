نادي خليجي جديد ينضم لقائمة المتصارعين على خدمات السعيد

منذ 21 دقيقة أخبار الرياضة
نادي خليجي جديد ينضم لقائمة المتصارعين على خدمات السعيد
عبد الله السعيد

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع عشر من شهر مارس الحالي أن أحد الأندية الخليجية قد انضم إلى قائمة المتصارعين، وذلك من أجل محاولة التعاقد مع النجم عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الصيف المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أحد أندية الدوري الكويتي سوف يقوم بتقديم عرض رسمي إلى النادي الأهلي في الفترة القادمة، وذلك من أجل التعاقد مع النجم عبد الله السعيد على سبيل الإعارة لمدة موسمين قادمين.

كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب سبق وأن أكد في أكثر من مناسبة سابقة، أن النادي الأهلي لن يتخلى عن النجم عبد الله السعيد سوى في حالة دفع مبلغ 4 مليون دولار.

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