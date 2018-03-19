إيهاب جلال يتوجه بطلب هام لمرتضى منصور بعد إقصاء الزمالك من الكونفدرالية

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع عشر من شهر مارس الحالي أن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الزمالك قد توجه بطلب هام للغاية إلى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك بعدما تم إقصاء الفارس الأبيض من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي 2018 منذ الأدوار التمهيدية.

حيث أشارت التقارير إلى أن الكابتن إيهاب جلال طالب بضرورة عودة النجم محمود عبد الرازق شيكابالا إلى صفوف نادي الزمالك قبل انطلاقة الموسم المقبل، وذلك في حاجة الفريق الماسة إلى خدماته وخبراته الكبيرة من أجل المنافسة بقوة على الألقاب.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور سوف يحسم مصير النجم محمود عبد الرازق شيكابالا عقب نهاية مشوار المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل، وخاصة وأن الفهد الأسمر قد عاد من جديد إلى صفوف الفراعنة عقب المستوى المميز الذي قدمه في الموسم الحالي رفقة نادي الرائد السعودي المعار إليه من نادي الزمالك.

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