حسين الشحات يتلقى أخباراً سارة قبل معسكر الفراعنة في سويسرا

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تلقى النجم المصري حسين الشحات لاعب نادي مصر المقاصة والمعار حالياً لنادي العين الإماراتي أخباراً سارة للغاية، وذلك قبل موعد معسكر المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم في شهر مارس الحالي على أرض دولة سويسرا.

حيث كشفت الفحوصات الطبية التي خضع اللاعب في يوم أمس الأحد عن حاجة النجم المصري حسين الشحات إلى الراحة السلبية فقط لمدة ثلاثة أيام، على أن يُشارك بعدها بشكل طبيعي للغاية في التدريبات رفقة منتخب بلاده مصر خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

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