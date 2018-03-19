شطة يُهاجم تركي آل شيخ بقوة بسبب مساعدته للنادي الأهلي

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قام الكابتن عبدالمنعم شطة نجم النادي الأهلي سابقاً والمدير الفني الحالي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع عشر من شهر مارس الحالي بمهاجمة تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، وذلك بسبب المساعدات الكثيرة التي يُقدمها للنادي الأهلي في الأشهر الثلاثة الماضية.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الإثنين عبر إذاعة الشباب والرياضة، أكد الكابتن عبد المنعم شطة أنه يُقدر ما يفعله تركي آل شيخ مع النادي الأهلي نظراً إلى المساعدات الكبيرة التي يُقدمها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذه المساعدات سوف تتسبب بأزمة كبيرة للغاية للنادي الأهلي في المستقبل.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن عبد المنعم شطة على أن تدخل تركي آل شيخ في عملية تجديد عقد النجم عبد الله السعيد، إضافة إلى صفقة شراء اللاعب صلاح محسن من نادي إنبي، سوف يجعل أي لاعب في النادي الأهلي في المستقبل يُطالب بالأموال الطائلة وتدخل تركي آل شيخ من أجل تمديد عقده مع النادي الأهلي.

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