مدرب الإسماعيلي يُشعل فتيل الأزمة في صفوف منتخب مصر قبل مونديال روسيا

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أشعل الكابتن عمرو فهيم المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي حالياً فتيل أزمة كبيرة للغاية في صفوف المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، وذلك قبل أشهر قليلة فقط من موعد انطلاقة مونديال روسيا المقبل.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الإثنين عبر إذاعة الشباب والرياضة، أكد عمرو فهيم أن النجم محمد عواد حارس مرمى فريق الإسماعيلي لن يكون هو حارس المرمى الأساسي للمنتخب المصري في مونديال روسيا المقبل، وذلك نظراً لكونه ليس لاعباً في صفوف النادي الأهلي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن عمرو فهيم على أن النجم محمد عواد هو أحق لاعب بحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن محمد عواد قدم أدائاً متميزاً للغاية في الموسم الحالي مع فريق الإسماعيلي والجميع يشهد على ذلك.

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