مدرب واتفورد يؤكد تشابه محمد صلاح مع النجم ليونيل ميسي

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تحدث خافي جارسيا مدرب فريق واتفورد الإنجليزي اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع عشر من شهر مارس الحالي عن الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك في ظل المستوى الملفت للغاية الذي يٌقدمه اللاعب المصري رفقة نادي ليفربول في الموسم الحالي.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين وتحديداً لصحيفة “ميرور” الإنجليزية، أكد المدرب خافي جارسيا أن الفرعون المصري محمد صلاح يشبه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المدرب خافي جارسيا على أن الفرعون المصري محمد صلاح بات ضمن أفضل اللاعبين في كرة القدم الأوروبية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه من الصعب إيقاف خطورته مثلما هو الحال تماماً مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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