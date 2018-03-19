إيهاب لهيطة ينفي تدخل هيكتور كوبر في أزمة السعيد

منذ 1 دقيقة أخبار الرياضة
إيهاب لهيطة ينفي تدخل هيكتور كوبر في أزمة السعيد
إيهاب لهيطة

نفى إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع عشر من شهر مارس الحالي تدخل الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري في أزمة النجم عبد الله السعيد الأخيرة مع النادي الأهلي.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الإثنين، أكد إيهاب لهيطة أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر لم يتدخل بأي شكل من الأشكال في أزمة النجم عبد الله السعيد مثلما ذكرت العديد من وسائل الإعلام والصحف المصرية.

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد إيهاب لهيطة على أن النجم عبد الله السعيد يُعتبر لاعباً مهماً للغاية بالنسبة إلى المنتخب المصري، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن كل اللاعبين مطالبين بنسيان أنديتهم حينما يتواجدون في معسكر المنتخب المصري.

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