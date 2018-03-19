طبيب الأهلي يكشف عن حالة سعد سمير قبل معسكر الفراعنة

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كشف الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع عشر من شهر مارس الحالي عن الحالة الصحية للنجم سعد الدين سمير مدافع فريق الأهلي، وذلك قبل مشاركته رفقة المنتخب الوطني المصري في معسكر شهر مارس الحالي على أرض دولة سويسرا تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

حيث أكد الدكتور خالد محمود أن النجم سعد الدين سمير جاهز بصورة مثالية سواء من الناحية الفنية أو من الناحية البدنية، وذلك من أجل المشاركة في التدريبات أو المباريات سواء مع النادي الأهلي أو مع المنتخب المصري، علماً بأن الشكوك كانت تحوم حول مدى جاهزيته نظراً إلى الإصابة العضلية التي كان قد تعرض لها في الآونة الأخيرة.

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