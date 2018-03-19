أيمن يونس يكشف عن أسباب إقصاء الزمالك مبكراً من الكونفدرالية

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قام الكابتن أيمن يونس نجم نادى الزمالك سابقاً ومحلل قناة أون سبورت حالياً بالتعليق اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع عشر من شهر مارس الحالي على خسارة فريق الزمالك أمام فريق ديشا الإثيوبي، مما أدى إلى إقصائه من دور ال32 من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي 2018 م.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الإثنين، أكد الكابتن أيمن يونس أن السبب الرئيسي وراء إقصاء فريق الزمالك هم اللاعبون أنفسهم، وخاصة وأن كل لاعبي فريق الزمالك ظهروا طوال دقائق المباراة بدون أي روح قتالية على الإطلاق.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن أيمن يونس إلى أنه من الممكن أن يتم تغيير الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكابتن إيهاب جلال ومن ثم البدء في عملية البحث عن جهاز فني جديد، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن فريق الزمالك لم يتعامل بإحترام مع منافسه المتواضع والمغمور.

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