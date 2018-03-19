الرجاء يُحقق فوزاً هاماً على الجيش ويُعزز آماله في البقاء

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حقق فريق الرجاء فوزاً هاماً للغاية على حساب ضيفه فريق طلائع الجيش بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع عشر من شهر مارس الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الرجاء في المباراة أحمد سعيد أوكا في الدقيقة السادسة والعشرين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع الثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الرجاء رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما استقر رصيد فريق طلائع الجيش عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر في الترتيب.

وفي مباراة اكتفى فريق الأسيوطي سبورت بالتعادل السلبي بدون أهداف أمام ضيفه فريق سموحة، ليرفع بذلك فريق الأسيوطي سبورت رصيده إلى 35 نقطة في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما رفع فريق سموحة رصيده إلى 43 نقطة في المركز الخامس في الترتيب.

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