داعية سعودي يكشف عن دور محمد صلاح في نشر الإسلام

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كشف الدكتور عائض القرني الداعية الإسلامي السعودي اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع عشر من شهر مارس الحالي عن الدور الكبير الذي يقوم به الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي في نشر الإسلام ورسالته السامية في العالم بأكمله.

حيث قام الدكتور عائض القرني بنشر فيديو له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وقال فيه: “علينا جميعاً أن نحرص على تمثيل هذا الدين العظيم، دين الإسلام بصورته الحقيقية المشرقة في جميع المجالات وفي كل الميادين، لأن العالم يعشق الناجح ولكنه لا يحترم الفاشل، وفقك الله أيها الرائع”.

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كما أضاف أيضاً: “محمد صلاح كلما أحرز هدفاً سجد الله شكراً، وما يفعله أبو مكة أفضل من ألف محاضرة دينية”، كما وجه له التحية في نهاية الفيديو من مكة المكرمة.

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