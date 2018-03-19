مصر المقاصة يُعقد من وضعية النصر في قاع ترتيب الدوري المصري

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حقق فريق مصر المقاصة فوزاً هاماً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق النصر بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع عشر من شهر مارس الحالي على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق مصر المقاصة في المباراة المهاجم أحمد عبد الظاهر في الدقيقة السادسة والثلاثين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع الثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق مصر المقاصة رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما استقر رصيد فريق النصر عند تسعة عشر نقطة فقط لا غير في المركز الأخير في الترتيب.

وفي مباراة أخرى عن الجولة ذاتها أيضاً اكتفى فريق المقاولون العرب بالتعادل السلبي بدون أهداف أمام ضيفه فريق وادي دجلة على ملعب عثمان أحمد عثمان في العاصمة المصرية القاهرة، ليرفع بذلك فريق المقاولون العرب رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما استقر رصيد فريق وادي دجلة عند 30 نقطة في المركز الخامس عشر في الترتيب.

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