بعثة المنتخب الوطني تتجه اليوم لسويسرا تحضيراً لمونديال روسيا

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تستعد بعثة المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم للتوجه في صباح اليوم الثلاثاء الموافق لليوم العشرين من شهر مارس الحالي إلى دولة سويسرا، وذلك من أجل بدء المعسكر التحضيري لأحفاد الفراعنة استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وسوف تتحرك بعثة المنتخب المصري على متن طائرة خاصة من مطار القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت القاهرة باتجاه دولة سويسرا، علماً بأن المنتخب المصري سوف يخوض مباراتين في إطار ودي خلال هذا المعسكر وذلك أمام كلاً من منتخب البرتغال ومن ثم أمام منتخب اليونان.

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