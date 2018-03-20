خطوة هامة من النصر السعودي من أجل ضم عبد الله السعيد

ذكرت تقارير صحفية سعودية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم العشرين من شهر مارس الحالي أن نادي النصر السعودي قد قام بخطوة في غاية الأهمية، وذلك في إطار سعيه إلى التعاقد مع النجم عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الصيف المقبل.
حيث أشارت التقارير إلى أن إدارة نادي النصر السعودي قد أرسلت مندوب التعاقدات في النادي إلى العاصمة المصرية القاهرة في مساء يوم أمس الإثنين، وذلك من أجل بدء المفاوضات بشكل رسمي مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.
كما أضافت التقارير أيضاً أن نادي النصر السعودي يُدرك جيداً أن حسم الصفقة لن يكون أمراً سهلاً على الإطلاق، وخاصة وأن بعض المصادر المقربة من النادي الأهلي قد أكدت أن النادي الأهلي يرغب في الحصول على مبلغ 4 مليون دولار مقابل التخلي بشكل نهائي عن عبد الله السعيد في الميركاتو الصيفي المقبل.
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