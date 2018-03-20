مرتضى منصور يجد الحل الأمثل لتعويض جماهير الزمالك عن الإقصاء الإفريقي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم العشرين من شهر مارس الحالي أن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد وجد الحل الأمثل لتعويض جماهير نادي الزمالك، وذلك بعدما تم إقصاء الفريق من الدور التمهيدي المؤهلة لدور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي 2018 م.

حيث أشارت التقارير إلى أن المستشار مرتضى منصور قد تراجع عن قراره بعدم مشاركة فريق الزمالك في النسخة الجديدة من البطولة العربية عن العام الحالي 2018، وذلك من أجل محاولة تعويض جماهير نادي الزمالك من خلال الفوز بلقب سوف يكون في غاية الأهمية لنادي الزمالك بعد كارثة الإقصاء الإفريقي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن تراجع المستشار مرتضى منصور عن قرار عدم المشاركة في البطولة العربية، يأتي بعد جلسة الصلح التي تم عقدها بين المستشار مرتضى منصور وبين تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي.

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