فيديو: مشادة حادة بين شوبير ومرتضى منصور بسبب عبد الله السعيد

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شهد مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم التاسع عشر من شهر مارس الحالي مشادة حادة للغاية بين كلاً من المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وبين الكابتن أحمد شوبير نجم النادي الأهلي سابقاً والإعلامي حالياً، وذلك بسبب أزمة النجم عبد الله السعيد بعد توقيعه لناديين في وقت واحد.

فمن خلال مداخلة هاتفية في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الإثنين في برنامج “مع شوبير” المذاع عبر شاشة قناة صدى البلد رفقة الإعلامي أحمد شوبير، هاجم المستشار مرتضى منصور الإعلامي أحمد شوبير بسبب تدخله في أزمة النجم عبد الله السعيد.

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وقد شهدت هذه المداخلة حواراً ساخناً للغاية بين الثنائي، وذلك بسبب بقية أزمات نادي الزمالك في الآونة الأخيرة بشكل عام، علماً بأن المستشار مرتضى منصور طلب من الكابتن أحمد شوبير عدم الرد على لسان النادي الأهلي، وذلك بعدما قام أحمد شوبير بالتأكيد في يوم الأحد الماضي على أن عبد الله السعيد لم يقوم بتجديد عقده مع النادي الأهلي بالإكراه.

مداخلة المستشار مرتضى منصور مع أحمد شوبير

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