ثورة في الزمالك الصيف المقبل بعد الإقصاء مبكراً من الكونفدرالية الإفريقية

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم العشرين من شهر مارس الحالي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد اتفق مع الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الزمالك على إحداث ثورة داخل صفوف الفريق في الصيف المقبل، وذلك كرد فعل على إقصاء فريق الزمالك مبكراً من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي 2018 م.
حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك ينوي التخلي عن العديد من الأسماء المتواجدة حالياً في قائمة فريق الزمالك، ولكن ذلك لن يحدث إلا عقب استشارة الكابتن إيهاب جلال نظراً لوجود لاعبين غير مؤهلين للعب مع فريق الزمالك.
كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة نادي الزمالك سوف يقوم بالإعلان عن قائمة الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء عقب نهاية مسابقة كأس مصر في الموسم الحالي مباشرة أي في منتصف شهر مايو المقبل.
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