فيديو: رد ناري من عدلي القيعي بعد هجوم مرتضى منصور على تركي آل شيخ

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قام عدلي القيعي مدير التعاقدات في النادي الأهلي بالرد في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم التاسع عشر من شهر مارس الحالي على المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك بعد هجومه بقوة في الأيام الماضية على تركي آل شيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي ورئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له عبر شاشة قناة النادي الأهلي، أكد عدلي القيعي أن المستشار مرتضى منصور يُهاجم النادي الأهلي بسبب علاقته مع تركي آل شيخ، وذلك على الرغم من أنه يلهث ورائه في الوقت ذاته لكي يمنحه الأموال هو الآخر.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً نفى عدلي القيعي نهائياً تجديد النجم عبد الله السعيد مع النادي الأهلي بالإكراه مثلما يقول المستشار مرتضى منصور، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن النادي الأهلي ليس لديه أي مصلحة على الإطلاق من إيذاء اللاعب، وذلك بعكس نادي الزمالك الذي دفع لعبد الله السعيد مبلغ 40 مليون جنيه مصري كاش.

كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن النجم عبد الله السعيد قام بالتوقيع لنادي الزمالك لسبب واحد فقط، وهي الإغراءات الكثيرة التي عرضها عليه من طرف مجلس إدارة نادي الزمالك، ويكفي أن اللاعب قد حصل على مبلغ 40 مليون جنيه مصري كاش عقب توقيعه العقد مباشرة.

رد عدلي القيعي على المستشار مرتضى منصور

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