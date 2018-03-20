فرج عامر يكشف عن مفاجأة مدوية بخصوص مستقبل صلاح مع ليفربول

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كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم التاسع عشر من شهر مارس الحالي عن مفاجأة كبيرة، وذلك بخصوص مستقبل الفرعون المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي قبل مونديال روسيا المقبل.

حيث أكد فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، أن النجم محمد صلاح رفض فكرة الحديث عن إمكانية رحيله عن صفوف نادي ليفربول في الفترة المقبلة وتحديداً قبل انطلاقة مونديال روسيا المقبل.

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وفي إطار حديثه أيضاً أشار فرج عامر إلى أن الفرعون المصري محمد صلاح قال في مقابلة مع إحدى القنوات الأوروبية أن السبب وراء رفضه الرحيل عن صفوف فريق ليفربول في الوقت الحالي، هو عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والذي وجه له نصيحة بعدم مغادرة قلعة أنفيلد رود.

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