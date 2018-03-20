البدري يُراقب لاعب من الدرجة الثانية تمهيداً لضمه الصيف المقبل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم العشرين من شهر مارس الحالي أن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يُراقب لاعباً من دوري الدرجة الثانية المصري، وذلك تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

حيث أشارت التقارير إلى أن الكابتن حسام البدري يُراقب اللاعب أحمد العزب مدافع نادي فاركو حالياً ونادي بلدية المحلة سابقاً، وذلك بسبب الإمكانيات العديدة التي يتمتع بها اللاعب الموهوب في مركز قلب الدفاع.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الجهاز الفني لفريق الأهلي لا يزال يبحث عن حل أزمة مركز قلب الدفاع، وذلك بعدما عانى الفريق منها طوال الموسم الحالي بسبب الإصابات التي لحقت بجميع مدافعي الفريق باستثناء المدافع أيمن أشرف والذي يلعب في مركز الظهير الأيسر في الأساس.

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