اتحاد الكرة يكشف عن موقف السعيد قبل معسكر الفراعنة في سويسرا

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كشف الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء الموافق لليوم العشرين من شهر مارس الحالي عن موقف النجم عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق الأهلي، وذلك قبل مشاركته رفقة المنتخب الوطني المصري في معسكر أحفاد الفراعنة الذي ينطلق اليوم في دولة سويسرا.

فمن خلال تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء عبر إذاعة الشباب والرياضة، أكد خالد لطيف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن النجم عبد الله السعيد لاعب محترف، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن كامل تركيزه في الفترة المقبلة سوف يكون منصباً على المنتخب الوطني المصري فقط لا غير.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد خالد لطيف عن النجم عبد الله السعيد سوف يتم حل أزمته بشكل رسمي خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكداً أيضاً أن الأزمة التي وقع فيها النجم عبد الله السعيد في الآونة الأخيرة لن تؤثر بأي حال من الأحوال على مكانته مع منتخب مصر، وخاصة وأنه يُعتبر أحد الأعمدة الرئيسية التي ساهمت في تأهل الفراعنة إلى مونديال روسيا.

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