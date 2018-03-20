شاهد صورة المنتخب الوطني المصري مع الطائرة الخاصة قبل التوجه لسويسرا

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غادرت بعثة المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم العاصمة المصرية القاهرة من مطار القاهرة الدولي منذ قليل، وذلك باتجاه دولة سويسرا من أجل البدء المعسكر التحضيري الأول لأحفاد الفراعنة استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وقبل ركوب أفراد بعثة المنتخب الوطني المصري للطائرة الخاصة بالمنتخب، التقط كل أفراد البعثة صورة تذكارية رفقة كامل أعضاء طاقم الطائرة مع الطائرة الخاصة، علماً بأن بعثة المنتخب الوطني المصري سوف تعود إلى العاصمة المصرية القاهرة في اليوم الثامن والعشرين من عمر الحالي.

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ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني المصري مباراتين في إطار ودي خلال معسكره في دولة سويسرا، حيث يواجه في المباراة الأولى منتخب البرتغال في اليوم الثالث والعشرين، ومن ثم سوف يواجه منتخب اليونان في المباراة الثانية في اليوم السابع والعشرين.

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