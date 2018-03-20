المقاصة يضع شرطاً أساسياً من أجل بيع الشحات للعين نهائياً

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كشفت صحيفة “الإمارات اليوم” الإماراتية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم العشرين من شهر مارس الحالي أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام قد وضع شرطاً أساسياً، وذلك من أجل التخلي عن خدمات النجم المصري حسين الشحات لصالح نادي العين الإماراتي بشكل نهائي.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة يرغب في الحصول على مبلغ 4 مليون دولار، وذلك في حالة أراد نادي العين الإماراتي شراء النجم حسين الشحات بشكل نهائي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن اللواء محمد عبد السلام لن يُمانع أيضاً تمديد فترة الإعارة للنجم حسين الشحات مع نادي العين، وذلك في حالة رفض مجلس إدارة نادي العين الشرط الذي يطلبه نادي مصر المقاصة من أجل بيع اللاعب نهائياً.

ومن المقرر أن يصل اللواء محمد عبد السلام يوم غداً الأربعاء إلى مدينة دبي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من أجل عقد جلسة حاسمة مع مجلس إدارة نادي العين لتحديد مصير اللاعب قبل نهاية الموسم الحالي.

وكان النجم حسين الشحات قد انتقل من صفوف نادي مصر المقاصة إلى صفوف نادي العين في الميركاتو الشتوي الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، علماً بأن ذلك ساهم بشكل كبير للغاية في تطور مستوى اللاعب مما أدى إلى انضمامه إلى صفوف المنتخب المصري مباشرة، وبالتالي فإن بقائه رفقة نادي العين الإماراتي أمر لن يختلف عليه أي طرف من الأطراف المعنية.

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