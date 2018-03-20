كوبر يستقر على خط وسط مصر في مواجهة البرتغال

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم العشرين من شهر مارس الحالي أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم قد استقر على خط وسط المنتخب المصري، وذلك في المواجهة الودية المرتقبة لأحفاد الفراعنة أمام منتخب البرتغال في يوم الجمعة المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر قرر أن يقوم بالدفع بكلاً من الثنائي محمد النني إضافة إلى طارق حامد في مركز محور الارتكاز في المباراة القادمة أمام منتخب البرتغال، وذلك نظراً إلى الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها كلاً منهما طوال السنوات الماضية في ملاعب كرة القدم.

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