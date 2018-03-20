خطوة إنسانية من محمد صلاح بعد علمه بمرض مكتشفه

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كشف مصطفى قرني مدرب نادى عثماثون ومكتشف الفرعون المصري محمد صلاح اليوم الثلاثاء الموافق لليوم العشرين من شهر مارس الحالي عن خطوة إنسانية قام بها النجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي باتجاهه في آخر زيارة له لمحافظة الغربية.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أكد مصطفى قرني مكتشف النجم المصري محمد صلاح أن الأخير عرض عليه العلاج عند أفضل دكتور في مصر، وذلك بعدما علم مباشرة أنه مريض ويحتاج إلى العلاج.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار مصطفى قرني إلى أن النجم محمد صلاح لم يتأخر عليه الإطلاق بعدما علم بأمر مرضه، مشدداً في ختام تصريحاته على أن محمد صلاح يُعتبر أحد أفضل اللاعبين في مصر سواء من الناحية الفنية أو من الناحية الأخلاقية لذا يستحق عن جدارة ما وصل إليه حتى الآن.

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