سكاي سبورت تؤكد تفوق صلاح على دي بروين في صراع الأفضل في البريمرليغ

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أكدت شبكة قنوات سكاي سبورت الإنجليزية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم العشرين من شهر مارس الحالي أن الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي بات متفوقاً بشكل واضح على النجم البلجيكي كيفن دي بروين نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك في إطار الصراع بينهما على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.

حيث أشارت شبكة قنوات سكاي سبورت أن الفرعون المصري محمد صلاح لا يزال يواصل تألقه بشكل ملفت للغاية، وذلك من خلال تسجيل عدد كبير من الأهداف لمصلحة فريقه والتي وصل عددها إلى 28 هدفاً في البريمرليغ.

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كما أضافت شبكة قنوات سكاي أيضاً أن السبب الوحيد الذي قد يمنع النجم المصري محمد صلاح من الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، هو مساهمة النجم البلجيكي كيفن دي بروين في فوز فريقه مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي.

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