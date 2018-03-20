تركي آل الشيخ يؤكد قدرة مصر على تنظيم كأس العالم.. بشرط!

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فاجأ تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم العشرين من شهر مارس الحالي متابعيه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وذلك بعدما أكد أن مصر قادرة على استضافة وتنظيم بطولة كأس العالم في السنوات القادمة.

وقد جاء ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، حيث قال: “مصر قاردة على استضافة كأس العالم، وستكون جاهزة خلال الخمس سنوات المقبلة، في حال نجحت خطة العمل التي سأضعها مع أخي معالي الوزير خالد عبد العزيز وأخي رئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة”.

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