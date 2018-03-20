مصادر صحفية تؤكد تقديم تركي آل الشيخ صفقات نارية للزمالك سعياً لإرضاء مرتضى منصور

كشفت مصادر صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم العشرين من شهر مارس الحالي عن استعداد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي لتقديم صفقات من العيار الثقيل إلى نادي الزمالك، وذلك من أجل إرضاء المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.
حيث أشارت المصادر إلى أن تركي آل الشيخ يسعى لتعويض نادي الزمالك وجماهيره بعد فشل صفقة التعاقد مع النجم عبد الله السعيد، وذلك من خلال تقديم صفقات قوية للغاية لنادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
كما أضافت المصادر أيضاً أن تركي آل الشيخ سوف يُقدم لنادي الزمالك ثلاثة لاعبين سوبر سواء من الدوري المصري الممتاز أو حتى من خارج مصر، وإضافة لذلك أيضاً سوف يُقدم مدير فني عالمي لنادي الزمالك في حالة قرر مجلس إدارة النادي إقالة الكابتن إيهاب جلال في أي وقت.
وكان تركي آل الشيخ قد عقد في يوم أمس الإثنين جلسة تصالح مع المستشار مرتضى منصور بعد تدخل إحدى الجهات السيادية في الدولة، وذلك من أجل تفادي توتر العلاقات بين دولتي مصر والسعودية.
إقرأ أيضاً: تركي آل الشيخ يؤكد قدرة مصر على تنظيم كأس العالم
التعليقات