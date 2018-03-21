الأهلي يتوصل إلى اتفاق مع عبد الله السعيد بخصوص مستقبله

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر مارس الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد نجح في التوصل إلى اتفاق مع النجم عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق الأهلي، وذلك بخصوص مستقبله مع القلعة الحمراء في الموسم المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي تمكن من إقناع النجم عبد الله السعيد بالرحيل إلى صفوف الدوري السعودي للمحترفين انطلاقاً من الموسم المقبل، وتحديداً إلى نادي الأهلي السعودي في الميركاتو الصيفي المقبل على سبيل الإعارة.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن هذه الإعارة تُعتبر هي الحل الوحيد للنجم عبد الله السعيد، وذلك في حالة أراد تجنب إيقافه لمدة أربعة أشهر كاملة إذ قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تقديم شكوى ضده بسبب توقيعه على عقد انتقاله لنادي الزمالك ومن ثم تجديد عقده مع النادي الأهلي.

وبناءً على إعارة النجم عبد الله السعيد إلى صفوف نادي الأهلي السعودي، سوف يحصل النادي الأهلي على مبلغ مليون دولار، كما سيحصل اللاعب نفسه على راتب سنوي تصل قيمته إلى مبلغ مليون دولار أيضاً.