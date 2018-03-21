الشكوك تحوم حول قدرة عمر جابر على المشاركة في وديتى البرتغال واليونان

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر مارس الحالي، أن الشكوك تحوم بقوة مدى إمكانية مشاركة النجم عمر جابر مع منتخب مصر في المباراتين الوديتين أمام منتخب البرتغال ومنتخب اليونان في فترة التوقف الدولي الحالية.

حيث أشارت التقارير إلى أن النجم عمر جابر سوف يخضع اليوم الأربعاء إلى الفحوصات الطبية اللازمة في دولة سويسرا، وخاصة بعدما اشتكى من ألم بسيط في المران الوحيد للمنتخب الوطني قبل السفر إلى سويسرا.

Advertisements

كما أضافت التقارير أيضاً أنه في حالة تأكد غياب اللاعب عن المباراتين، فإنه لن يُغادر معسكر المنتخب الوطني سوى عقب نهايته في اليوم السابع والعشرين من عمر الشهر الحالي.

وفي إطار هذه المعسكر التحضيري يخوض المنتخب المصري مباراته الأولى ضد منتخب البرتغال في يوم الجمعة المقبل، ومن ثم سوف يواجه منتخب اليونان في يوم الثلاثاء الذي يليه مباشرة، علماً بأن ذلك المعسكر يأتي في إطار التحضيرات من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

إقرأ أيضاً: الأهلي يتوصل إلى اتفاق مع عبد الله السعيد بخصوص مستقبله