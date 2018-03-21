محمد صلاح يقترب من تحقيق إنجاز كبير مع المنتخب الوطني المصري

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بات الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم قريباً للغاية من تحقيق إنجاز كبير وجديد مع أحفاد الفراعنة، وذلك خلال فترة التوقف الدولي الحالية التي يُعسكر فيها منتخب مصر في دولة سويسرا تحضيراً لمونديال روسيا.

حيث نجح النجم محمد صلاح حتى الآن في تسجيل 32 هدفاً مع المنتخب الوطني المصري بعد مشاركته في 56 مباراة دولية، مما جعله يتواجد في المركز الخامس في لائحة ترتيب الهدافين التاريخيين لأحفاد الفراعنة.

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وفي حالة نجاح النجم محمد صلاح في تسجيل هدفين خلال فترة التوقف الدولي الحالية مع المنتخب الوطني المصري، وذلك حينما يواجه المنتخب المصري كلاً من منتخبي البرتغال واليونان، سوف ينفرد بذلك بالمركز الرابع في لائحة ترتيب الهدافين التاريخيين للمنتخب المصري.

ويتواجد في المركز الرابع حالياً في هذه اللائحة العميد أحمد حسن برصيد 33 هدفاً في 184 مباراة دولية مع المنتخب الوطني المصري، بينما يتربع على عرش هذه اللائحة النجم السابق حسام حسن والذي نجح في تسجيل 70 هدفاً للمنتخب المصري.

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