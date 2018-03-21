الخطيب يتفق مع تركي آل الشيخ على “صفقة الموسم”

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ذكرت تقارير صحفية مصرية أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد اتفق مع تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي على صفقة الموسم، والتي سوف يتم الإعلان عنها بشكل رسمي قريباً للغاية وتحديداً عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

حيث أشارت التقارير إلى أن تركي آل الشيخ عرض على الكابتن محمود الخطيب النجم البرازيلي بيسمارك فيريرا صاحب ال24 عاماً، والذي يلعب حالياً في صفوف نادي القادسية السعودي في الدوري السعودي للمحترفين.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن تركي آل الشيخ وعد الكابتن محمود الخطيب بأنه سوف يتحمل كافة تكاليف هذه الصفقة، وخاصة في ظل المستوى المميز الذي يُقدمه اللاعب البرازيلي في الدوري السعودي للمحترفين مما سوف يجعله إضافة قوية للنادي الأهلي.

ومن جانبه قام الكابتن محمود الخطيب بعرض اللاعب البرازيلي على الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي، وذلك حتى يقوم بدراسة إمكانيات اللاعب الفنية ومشاهدة مباريات له مع نادي القادسية، على أن يتم حسم الصفقة سواء بالموافقة من عدمها في الشهرين القادمين.

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