أيوب يؤكد قدرة الأهلي على الفوز بمونديال الأندية

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قام الكابتن أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالتعليق في مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم العشرين من شهر مارس الحالي على حديث الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك بخصوص قدرة فريق الأهلي على الفوز بلقب كأس العالم للأندية.

فمن خلال تصريحات صحفية له في مساء يوم أمس الثلاثاء، أكد الكابتن أحمد أيوب أن فريق الأهلي لديه القدرة الكاملة على الفوز بلقبي دوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن إمكانيات فريق الأهلي الحالية تؤهله للفوز باللقب العالمي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن أحمد أيوب على أن فريق الأهلي يمتلك في الوقت الحالي جهاز فني على أعلى مستوى، إضافة إلى لاعبين جيدين للغاية في جميع المراكز في الفريق، مما يجعل المارد الأحمر مؤهلاً للفوز بلقب المونديال.

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