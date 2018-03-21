قبل الموعد المنتظر.. تعرف على تاريخ مواجهات مصر ضد البرتغال

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يعيش الشارع المصري بأكمله وسط حالة من الترقب الكبير، وذلك قبل موعد المباراة الودية الدولية المنتظرة التي سوف تجمع بين المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم وبين نظيره منتخب البرتغال، وذلك في يوم الجمعة المقبل على أرض دولة سويسرا في إطار تحضيرات كلاً من الطرفين من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

ومن المقرر أن تُقام هذه المباراة الودية المنتظرة في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مارس الحالي، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن المباراة سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شاشة قناة أون سبورت على القمر الصناعي نايل سات.

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ولم يسبق وأن واجه المنتخب المصري نظيره منتخب البرتغال سوى في ثلاثة مباريات سابقة فقط لا غير على مر التاريخ بأكمله، حيث جاءت المباراة الأولى في عام 1928 م وحينها فاز المنتخب المصري بهدفين مقابل هدف واحد، علماً بأن أهداف المنتخب المصري سجلها في هذه المباراة كلاً من مختار التتش وعلي رياض.

أما المباراة الثانية فقد جاءت في عام 1955 م وحينها فاز المنتخب البرتغالي بأربعة أهداف مقابل لا شئ، بينما جاءت المباراة الثالثة والأخيرة بين الطرفين في عام 2005 م وحينها فاز المنتخب البرتغالي أيضاً ولكن بهدفين مقابل لا شئ هذه المرة، علماً بأن هذه المباراة قد شهدت مشاركة الظهير الأيمن أحمد فتحي وهو اللاعب الوحيد الذي يتواجد من هذه المباراة مع الجيل الحالي للمنتخب المصري.

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