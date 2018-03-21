المقاصة يضع شرطاً أساسياً من أجل بيع أحمد سامي للأهلي الصيف المقبل

ذكرت تقارير صحفية مصرية في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم العشرين من شهر مارس الحالي أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام قد وضع شرطاً أساسياً، وذلك من أجل بيع النجم أحمد سامي مدافع فريق المقاصة إلى النادي الأهلي الصيف المقبل.
فمن خلال تصريحات صحفية في مساء يوم أمس الثلاثاء أيضاً، أكد بكر سليم نائب رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة أن النادي الفيومي ليس لديه أي مانع على الإطلاق في رحيل النجم أحمد سامي إلى صفوف النادي الأهلي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الباب مفتوح أمام جميع الأندية سواء المصرية أو الخليجية من أجل ضم اللاعب أيضاً في الميركاتو الصيفي المقبل.
وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد بكر سليم على أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة لن يوافق على بيع اللاعب إلا لأعلى سعر من أي نادي يرغب في التعاقد مع اللاعب، مؤكداً أن مجلس إدارة النادي الفيومي يبحث عن مصلحة النادي ومصلحة اللاعب في نفس ذات الوقت.
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