جماهير الأهلي في ترقب قبل ساعات قليلة من قرعة دوري أبطال أفريقيا

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تعيش جماهير النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر مارس الحالي على وقع حالة من الترقب الشديد، وذلك قبل ساعات قليلة فقط من موعد انطلاقة قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018 م.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات القرعة في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن عملية سحب القرعة سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، وتحديداً عبر شاشة قناة بي إن سبورت الاخبارية المفتوحة.

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ومن جانبه كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن في يوم أمس الثلاثاء، أن ثلاثة نجوم سابقين سوف يُشاركون في عملية سحب القرعة، وهم النجم المصري حازم إمام إضافة إلى الأنغولي جيلبرتو وأيضاً الجنوب أفريقي مارك فيش، علماً بأن فعاليات القرعة سوف تُقام في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة.

الأندية المتأهلة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 2018

التصنيف الأول: الأهلي المصري / الوداد البيضاوي المغربي / النجم الساحلي التونسي / مازيمبي الكونغولي

التصنيف الثاني: الترجي الرياضي التونسي / وفاق سطيف الجزائري / صن داونز الجنوب أفريقي / زيسكو يونايتد الزامبي

التصنيف الثالث: مولودية الجزائر الجزائري / كمبالا سيتي الأوغندي / حوريا كوناكري الغيني / مبابان سوالوز من سوازيلاند

التصنيف الرابع: بريميرو دي أغوستو الأنغولي / تاونشيب رولز من بوتسوانا / الدفاع الحسني الجديدي المغربي / بورت التوجولي

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