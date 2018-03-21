البدري يرفض نهائياً فكرة التعاقد مع مدافع أجنبي الصيف المقبل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر مارس الحالي أن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد رفض نهائياً فكرة التعاقد مع مدافع أجنبي لتدعيم صفوف الفريق في الصيف المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن الكابتن حسام البدري قد أكد لمجلس إدارة النادي الأهلي بأنه ليس في حاجة إلى مدافع أجنبي، وخاصة وأن المارد الأحمر يمتلك في الوقت الحالي أربعة لاعبين أجانب ضمن الركائز الأساسية مما يجعل هناك صعوبة للتخلي عن أي واحد منهم.

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كما أضافت التقارير أيضاً أنه في حالة احتاج فريق الأهلي إلى التعاقد مع مدافع انطلاقاً من الموسم الحالي، حينها سوف يلجأ الكابتن حسام البدري إلى مدافع مصري وخاصة في ظل تعدد الأسماء المميزة التي ترغب في اللعب بقميص النادي الأهلي.

ويأتي على رأس هذه الأسماء أحمد سامي مدافع نادي مصر المقاصة، إضافة إلى رامي صبري مدافع نادي إنبي، علماً بأن بعض وكلاء اللاعبين يُحاولون من جديد فتح باب ضم المدافع المغربي بدر بانون، وهو الأمر الذي رفضه الكابتن حسام البدري بشكل قاطع.

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