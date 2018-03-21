الأهلي يُفاضل بين أفشة وبين عودة صالح جمعة لتعويض رحيل السعيد

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر مارس الحالي أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري يُفاضل بين خيارين، وذلك من أجل تعويض رحيل النجم عبد الله السعيد عن صفوف القلعة الحمراء في الصيف المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن الكابتن حسام البدري سوف يختار إما ضم اللاعب مجدى أفشة صانع ألعاب نادي إنبي، أو إما إنهاء إعارة النجم صالح جمعة المعار منذ الميركاتو الشتوي الماضي إلى نادي الفيصلي السعودي في الدوري السعودي للمحترفين.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الاختيار سوف يتم حسمه بنسبة كبيرة بناءً على المفاوضات مع مجلس إدارة نادي برئاسة علاء خشب، فإن وافق نادي إنبي على بيع مجدى أفشة للأهلي حينها سوف يستمر صالح جمعة مع نادي الفيصلي السعودي، وفي حالة رفض نادي إنبي بيع مجدى أفشة حينها سوف يعود صالح جمعة إلى صفوف المارد الأحمر.

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